PSV Eindhoven - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu rövanş maçında heyecan devam ediyor. PSV Eindhoven sahasında Rangers'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, PSV Eindhoven - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında PSV Eindhoven ile Rangers kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, PSV Eindhoven - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSV EINDHOVEN - RANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSV Eindhoven - Rangers maçı 24 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00'de oynanacak. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.