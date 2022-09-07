Tottenham - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor. 1. hafta maçında karşılaşacak Tottenham ile Marsilya mücadelesi öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Tottenham - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Tottenham ile Marsilya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Tottenham - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TOTTENHAM - MARSILYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Tottenham - Marsilya maçı 7 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Müsabakanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

TOTTENHAM - MARSILYA MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

TOTTENHAM - MARSILYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Tottenham

Lloris; Romero, Lenglet, Dier; Emerson, Hojbjerg, Bentancur, Perisic; Richarlison, Kane, Son

Marseille

Lopez; Mbemba, Balerdi, Kolasinac; Clauss, Rongier, Guendouzi, Tavares; Payet, Gerson; Suarez