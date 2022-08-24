PSV 0-1 Rangers (MAÇ SONUCU-ÖZET) Rıdvan Yılmaz'lı Rangers Şampiyonlar Ligi'nde!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Rangers, PSV'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başardı. Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz karşılaşmayı yedeklerde tamamladı. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 25.08.2022- 00:01