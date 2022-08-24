PSV 0-1 Rangers (MAÇ SONUCU-ÖZET) Rıdvan Yılmaz'lı Rangers Şampiyonlar Ligi'nde!
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Rangers, PSV'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başardı. Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz karşılaşmayı yedeklerde tamamladı. İşte detaylar...
Şampiyonlar Ligi Haberleri
Yayın Tarihi: 25.08.2022- 00:01
Phillips Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Rangers 1-0 kazanarak toplamda 3-2'lik skora ulaştı ve Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başardı.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken dakikalar 60'ı gösterdiğinde Tillman'ın asistinde Antonio-Mirko Colak takımına galibiyeti getiren golü kaydeden isim oldu. Öte yandan Rangers'ta Rıdvan Yılmaz karşılaşmayı yedeklerde tamamladı.
Bu sonuçla Rangers adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırırken PSV ise Avrupa Ligi'ne kaldı. Rangers'ın grup aşamasındaki rakipleri kura çekiminin ardından belli olacak.