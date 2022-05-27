Liverpool - Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Final maçında Liverpool ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
LIVERPOOL - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Liverpool - Real Madrid maçı 28 Mayıs Cumartesi günü saat 22:00'de TV 8'de canlı yayınlanacak.
LIVERPOOL - REAL MADRID MUHTEMEL 11'LERİ
Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Mane, Diaz
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Valverde, Benzema, Vinicius Jr
AVRUPA ARENASINDA 9. RANDEVU
İki ekip daha önce Avrupa kupalarında 8 kez karşı karşıya geldi. Tamamı Şampiyonlar Ligi'nde oynanan bu maçlarda Real Madrid 4, Liverpool 3 kez sahadan 3 puan ile ayrılırken, sadece 1 maç berabere bitti. Söz konusu müsabakalarda İspanyol temsilci 10, İngiliz ekibi 8 kez fileleri havalandırdı. İki ekip, en son geçen sene UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde karşılaşmış, Real Madrid 3-1 ve 0-0'lık sonuçlarla tur atlayan taraf olmuştu. Öte yandan Liverpool, rakibini son olarak 2008-2009 sezonunda 4-0'lık sonuçla mağlup edebilmişti.
İSPANYOLLAR 18 İNGİLİZLER 14 KEZ KAZANDI
UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını İspanyol ekipleri 18 kez kazanarak bu alanda en başarılı ülke olarak göze çarpıyor. Söz konusu şampiyonlukların 13'üne sahip olan Real Madrid, aynı zamanda kupayı müzesine en çok götüren kulüp olarak öne çıkıyor. Liverpool da 6 defa mutlu sona ulaşırken, İngiliz ekipleri bu kupayı 14 kez kazanarak en başarılı ikinci ülke konumunda.
GOL YÜKÜNÜ 3 OYUNCU ÇEKTİ
Bu sezon Liverpool'un UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü ismi, fileleri 8 kez havalandıran Muhammed Salah oldu. Mısırlı kanat oyuncusunu, 5'er golle Sadio Mane ve Roberto Firmino izledi.
Luis Diaz ve Ibrahima Konate 2'şer, Fabinho, Jordan Henderson, Naby Keita, Thiago Alcantara, Diogo Jota ve Divock Origi ise birer gol kaydetti. Liverpool'un 2 golünü de rakip oyuncular kendi kalelerine attı.
Liverpool'un UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale gelene kadar oynadığı maçların sonuçları şöyle:
|Tur
|Rakip
|Sonuçlar
|B Grubu
|Milan
|3-2, 2-1
|B Grubu
|Porto
|5-1, 2-0
|B Grubu
|Atletico Madrid
|3-2, 2-0
|Son 16
|Inter
|2-0, 0-1
|Çeyrek final
|Benfica
|3-1, 3-3
|Yarı final
|Villarreal
|2-0, 3-2
LIVERPOOL'UN KADROSU
Liverpool'un Avrupa kadrosunda yer alan futbolcular şunlar:
Kaleci:
|No.
|Adı
|O
|G
|1
|Alisson Becker
|12
|0
|13
|Adrian
|0
|0
|62
|Caoimhin Kelleher
|0
|0
Savunma:
|No.
|Adı
|O
|G
|4
|Virgil Van Dijk
|8
|0
|5
|Ibrahima Konate
|7
|2
|12
|Joe Gomez
|7
|0
|21
|Kostas Tsimikas
|5
|0
|32
|Joel Matip
|7
|0
|26
|Andrew Robertson
|9
|0
|66
|Trent Alexander-Arnold
|8
|0
Orta saha:
|No.
|Adı
|O
|G
|10
|Sadio Mane
|12
|5
|3
|Fabinho
|12
|1
|14
|Jordan Henderson
|11
|1
|6
|Thiago Alcántara
|9
|1
|8
|Naby Keita
|9
|1
|7
|James Milner
|8
|0
|15
|Alex Oxlade-Chamberlain
|6
|0
|17
|Curtis Jones
|4
|0
|67
|Harvey Elliott
|1
|0
Forvet:
|No.
|Adı
|O
|G
|11
|Muhammed Salah
|12
|8
|9
|Roberto Firmino
|6
|5
|23
|Luis Diaz
|6
|2
|20
|Diogo Jota
|10
|1
|27
|Divock Origi
|7
|1
|18
|Takumi Minamino
|4
|0
BENZEMA TAKIMINI SIRTLIYOR
Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü oyuncusu, Fransız yıldız Karim Benzema oldu.
Grup aşamasında 5 gol kaydeden Benzema, eleme turlarından itibaren daha fazla sorumluluk üstlenerek takımını sırtladı. Son 16 turu ve yarı finalde üçer, çeyrek finalde 4 kez ağları sarsan 34 yaşındaki Benzema, toplamda attığı 15 golle en yakın rakibi Bayern Münihli Robert Lewandowski'nin 2 gol önünde krallık yarışında zirvede yer alıyor.
Madrid ekibinde Rodrygo 5, Vinicius Junior 3, Toni Kroos 2, David Alaba ve Marco Asensio birer gol kaydetti. Eflatun-beyazlılar adına bir golü de Shakhtar Donetskli oyuncu Serhiy Kryvtsov kendi kalesine attı.
Öte yandan Benzema, finalde 2 gol daha bulması halinde bir Şampiyonlar Ligi sezonunda en çok gol atan oyuncu (17) rekorunu elinde bulunduran Portekizli Cristiano Ronaldo'yu yakalayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki maçları
Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale gelene kadar yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:
|Tur
|Maç
|Sonuç
|D Grubu
|Inter-Real Madrid
|0-1
|D Grubu
|Real Madrid-Sheriff
|1-2
|D Grubu
|Shakhtar Donetsk-Real Madrid
|0-5
|D Grubu
|Real Madrid-Shakhtar Donetsk
|2-1
|D Grubu
|Sheriff-Real Madrid
|0-3
|D Grubu
|Real Madrid-Inter
|2-0
|Son 16
|PSG-Real Madrid
|1-0
|Son 16
|Real Madrid-PSG
|3-1
|Çeyrek final
|Chelsea-Real Madrid
|1-3
|Çeyrek final
|Real Madrid-Chelsea
|2-3
|Yarı final
|Manchester City-Real Madrid
|4-3
|Yarı final
|Real Madrid-Manchester City
|3-1
REAL MADRID KADROSU
Bu sezon Real Madrid'in Avrupa kadrosunda yer alan futbolcular şöyle:
Kaleci
|No
|Adı
|O
|G
|1
|Thibaut Courtois
|12
|0
|13
|Andriy Lunin
|-
|-
Defans
|No
|Adı
|O
|G
|2
|Dani Carvajal
|10
|0
|3
|Eder Militao
|11
|0
|4
|David Alaba
|11
|1
|5
|Jesus Vallejo
|2
|0
|6
|Nacho
|9
|0
|12
|Marcelo
|3
|0
|23
|Ferland Mendy
|9
|0
Orta saha
|No
|Adı
|O
|G
|8
|Toni Kroos
|11
|2
|10
|Luka Modric
|12
|0
|14
|Casemiro
|10
|0
|15
|Federico Valverde
|10
|0
|17
|Lucas Vazquez
|8
|0
|19
|Dani Ceballos
|4
|0
|22
|Isco
|-
|-
|25
|Eduardo Camavinga
|9
|0
|27
|Antonio Blanco
|1
|0
Forvet
|No
|Adı
|O
|G
|7
|Eden Hazard
|3
|0
|9
|Karim Benzema
|11
|15
|11
|Marco Asensio
|8
|1
|16
|Luka Jovic
|3
|0
|18
|Gareth Bale
|2
|0
|20
|Vinicius Junior
|12
|3
|21
|Rodrygo
|10
|5
|24
|Mariano Diaz
|1
|0