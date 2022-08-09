UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselen takımlar belli oldu. Daha önce belli olan eşleşmede temsilcimiz Trabzonspor Danimarka ekibi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 10.08.2022- 00:19