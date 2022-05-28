UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı yaşandı. Avrupa futbolunun en önemli kulüplerinden ikisi, Devler Ligi kupası için kozlarını paylaştı. Nefes kesen Liverpool - Real Madrid maçında gülen taraf İspanyol devi oldu. Real Madrid'e kupayı getiren gol, 59. dakikada Vinicius Junior'dan geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı yaşandı. Avrupa futbolunun en önemli kulüplerinden ikisi, Devler Ligi kupası için kozlarını paylaştı. Nefes kesen Liverpool - Real Madrid maçında gülen taraf İspanyol devi oldu. Real Madrid'e kupayı getiren gol, 59. dakikada Vinicius Junior'dan geldi.

COURTOIS DAMGA VURDU!

Real Madrid'in Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois maça damga vurdu. Başarılı kaleci Liverpool'un yıldızlarına birçok pozisyonda geçit vermedi ve 9 kurtarış yaptı.

Aynı zamanda Belçikalı kaleci bu sezon Devler Ligi'nin en çok kurtarış yapan kalecisi oldu.

İLK İSABETLİ ŞUT GOL OLDU

Real Madrid'in maç boyunca attığı ilk isabetli şut golle sonuçlandı.

14. ŞAMPİYONLUK

Bu zaferle birlikte İspanyol devi 14. kez Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürerek, bu kupayı en fazla kazanan ekip oldu.

ANCELOTTI'NİN 4. KUPASI

Real Madrid'in İtalyan antrenörü Carlo Ancelotti, bu kupayı 4. kez müzesine götürerek tarihte Şampiyonlar Ligi'nin en çok kazanan teknik adam oldu.

SAATİ 3 KEZ ERTELENDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile Real Madrid'in karşı karşıya geleceği final mücadelesi üç kez ertelendi. TSİ 22.00'de başlaması gereken mücadele ilk olarak 22.15, ardından 22.30 ve daha sonra da 22.36'da başlayacağı açıklandı.



UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin başlama vuruşu 36. dakika geç başladı. Gecikmenin Fransa'nın Stade de France Stadyumu'nda oynanacak maça yoğun trafikten dolayı futbolseverlerin yetişememesi olduğu belirtildi. Dev mücadele 22.36'da hakem Clement Turpin'in düdüğüyle başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

21. dakikada Liverpool, Sadio Mane ile gole yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Mane'nin vuruşunda kaleci Thibaut Courtois'nın çeldiği top, direkten döndü.

34. dakikada Trent Alexander-Arnold'ın sağ kanattan ortaladığı top, Real Madrid kalesinde tehlike yarattı. Salah'ın ceza alanında yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak, Courtois'nın kucağına gitti.

43. dakikada Real Madrid, maçtaki ilk tehlikeli pozisyonunu yakaladı. Atılan uzun pasla kale sahası yakınlarında topu kontrol eden Karim Benzema, kaleci Alisson Becker ile karşı karşıya kaldı. Fransız forvetin Federico Valverde'ye doğru gönderdiği topa, Liverpool savunması müdahale etti. Benzema, oluşan karambolde önünde bulduğu topu ağlara gönderdi. Ancak Benzema için ofsayt bayrağının kalktığı pozisyon, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından da gol değeri kazanmadı.

İlk yarı, 0-0 eşitlikle sona erdi.

Mücadelenin ikinci devresi de Liverpool'un kontrolünde geçti. Ancak Real Madrid, kaleci Courtois'nın kurtarışlarıyla damgasını vurduğu gecede ilk isabetli şutunda golü bulan taraf oldu.

59. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Valverde, yerden sert bir vuruşla topu Vinicius Junior'a gönderdi. Arka direkte yaptığı vuruşla topu filelere gönderen Vinicius Junior, Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi.

64. dakikada Salah'ın ceza alanı önünden sol ayağıyla köşeye doğru yaptığı plase vuruşta kaleci Courtois, gole izin vermedi.

80. dakikada Salah'ın yerden ceza alanına bıraktığı top, Diogo Jota'ya gitti. Jota'nın vuruşunda Courtois, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

83. dakikada Liverpool gole çok yaklaştı. Ceza sahasında topla buluşan Mısırlı futbolcu Salah, rakibinden kurtularak Courtois ile karşı karşıya kaldı. Salah'ın yaptığı vuruşta top, Belçikalı file bekçisinin müdahalesiyle kornere gitti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maçtan 1-0 galip ayrılan Real Madrid, şampiyonluğa ulaştı.