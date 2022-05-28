UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool ile Real Madrid karşı karşıya geldi.
Liverpool - Real Madrid finaline Fatih Terim damgası! O yorumları dikkat çekti
Son dakika spor haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki dev finalde İngiliz ekibi Liverpool ile İspanyol temsilcisi Real Madrid kozlarını paylaştı. Stade de France'da oynanan kritik mücadeleyi A Milli Takım ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim yorumladı. Tecrübeli teknik adamın mücadeleyle ilgili yorumları dikkat çekti. İşte Fatih Terim'in Liverpool - Real Madrid maçıyla ilgili öne çıkan sözleri...
Dev finalin başlama vuruşu 36 dakika geç başladı.
Gecikmenin Fransa'nın Stade de France Stadyumu'nda oynanan maça yoğun trafikten dolayı futbolseverlerin yetişememesi olduğu belirtildi.