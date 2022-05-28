"HAKEM KONUŞURKEN OYUNCULARIN DA BÜYÜK KATKISI VAR"

"Hakem konuşurken oyuncuların da büyük katkısı var. Oyun ve saygı dışında hiçbir şey düşünmüyorlar. Bu da hakemin içini kolaylaştırıyor. Aldatmaya yönelik hareket yok. Dizine vursa kafasını tutmuyor. Oyun ve saygı olunca ortaya güzel şeyler çıkıyor."