UEFA Şampiyonlar Ligi Final heyecanı gittikçe yaklaşıyor. 14. kez kupayı evine götürmek isteyen Real'in en büyük kozu ise Benzema. Bu sezon Real Madrid'i sırtlayan Fransız santrfora, finalde de büyük rol düşüyor. Tecrübeli yıldız Ronaldo'yu yakalayabilir. İşte detaylar...

Carlo Ancelotti teknik direktörlüğündeki Real Madrid, zorlu rakiplerle karşılaştığı Avrupa'nın bir numaralı kupasında tecrübesiyle adını finale yazdırdı.

Finale kadar çıktığı 12 maçta 8 galibiyet, 4 mağlubiyetlik performans sergileyen İspanya ekibi, bu maçlarda rakip fileleri 28 kez havalandırdı, kalesinde 14 gol gördü.

Real Madrid, D Grubu'nda İtalya'nın Inter, Moldova'nın Sheriff ve Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımlarıyla mücadele etti. Grubunu 15 puanla lider tamamlayan Madrid ekibi, son 16 turunda Fransa'dan Paris Saint-Germain (PSG), çeyrek finalde İngiltere'den Chelsea, yarı finalde ise yine İngiltere'den Manchester City'yi eleyerek adını finale yazdırmayı başardı.

İspanya ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon kaybettiği takımlar, grup aşamasında Sheriff, son 16 turu ilk maçında PSG, çeyrek final rövanşında Chelsea ve yarı final ilk karşılaşmasında Manchester City oldu.

BENZEMA TAKIMINI SIRTLIYOR

Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü oyuncusu, Fransız yıldız Karim Benzema oldu.

Grup aşamasında 5 gol kaydeden Benzema, eleme turlarından itibaren daha fazla sorumluluk üstlenerek takımını sırtladı. Son 16 turu ve yarı finalde üçer, çeyrek finalde 4 kez ağları sarsan 34 yaşındaki Benzema, toplamda attığı 15 golle en yakın rakibi Bayern Münihli Robert Lewandowski'nin 2 gol önünde krallık yarışında zirvede yer alıyor.

Madrid ekibinde Rodrygo 5, Vinicius Junior 3, Toni Kroos 2, David Alaba ve Marco Asensio birer gol kaydetti. Eflatun-beyazlılar adına bir golü de Shakhtar Donetskli oyuncu Serhiy Kryvtsov kendi kalesine attı.

Öte yandan Benzema, finalde 2 gol daha bulması halinde bir Şampiyonlar Ligi sezonunda en çok gol atan oyuncu (17) rekorunu elinde bulunduran Portekizli Cristiano Ronaldo'yu yakalayacak.