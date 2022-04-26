Manchester City 4-3 Real Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Gol düellosunda kazanan M. City!

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İngiliz ekibi Manchester City sahasında İspanyol temsilcisi Real Madrid'i ağırladı. Gol düellosuna sahne olan ve 7 golün çıktığı mücadeleyi, ev sahibi ekip 4-3 kazandı ve rövanş öncesi avantajı kaptı.

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 26.04.2022- 23:53 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022- 00:05