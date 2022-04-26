UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Manchester City ile Real Madrid kozlarını paylaştı. 7 gollü müthiş mücadelede kazanan taraf 4-3'lük skorla ev sahibi ekibi oldu.
M. City'e galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Kevin De Bruyne, 11'de Gabriel Jesus, 53. dakikada Phil Foden ve 74'te ise Bernardo Silva kaydetti. Eflatun-beyazlıların golleri ise 33. ve 82. (p) dakikalarda Karim Benzema, 55'te ise Vinicius Junior'dan geldi.
Bu sonucun ardından Manchester City, Santiago Bernabeu'da oynayacağı rövanş maçı öncesi avantajı kaptı.
İki takım arasındaki rövanş maçı 4 Mayıs Çarşamba günü TSİ 22.00'de oynanacak.