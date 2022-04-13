UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Manchester City ile Atletico Madrid kozlarını paylaştı. Wanda Metropolitano'da oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi ve ilk maçı evinde 1-0 kazanan Manchester City adını yarı finale yazdıran taraf oldu. Yarı finale yükselen Manchester City, böylelikle Real Madrid'in rakibi oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid - Manchester City maçında gergin dakikalar! Saha bir anda karıştı
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Atletico Madrid ile Manchester City karşı karşıya geldi. İngiliz ekibi 1-0 galip geldiği mücadelenin rövanşında İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'e konuk oldu. İki takımın da golsüz eşitliği bozamadığı müsabakada tur atlayan taraf Manchester City oldu. Maçın son dakikalarında flaş görüntüler yaşandı. Uzatma dakikalarına girilmeden kısa bir süre önce Atletico Madrid oyuncusu Felipe'nin, rakibi Foden'le girdiği ikili mücadelenin ardından saha karıştı. İşte o görüntüler... | Son dakika spor haberleri
İki takımın taktik savaşı şeklinde geçen karşılaşmada Atletico Madrid, ilk yarıda gol bulmak için Manchester City savunmasında etkili olamadı. Turu geçmek için gole ihtiyacı olan Atletico Madrid, ikinci yarıya hızlı başladı.
70'ten sonra Carrasco, Luis Suarez, Correa ve Cunha gibi silahlarını da oyuna alan Atletico Madrid, yoğun çabasına rağmen Manchester City kalesine 1 şut çıkarabildi.