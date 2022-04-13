Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid - Manchester City maçında gergin dakikalar! Saha bir anda karıştı

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Atletico Madrid ile Manchester City karşı karşıya geldi. İngiliz ekibi 1-0 galip geldiği mücadelenin rövanşında İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'e konuk oldu. İki takımın da golsüz eşitliği bozamadığı müsabakada tur atlayan taraf Manchester City oldu. Maçın son dakikalarında flaş görüntüler yaşandı. Uzatma dakikalarına girilmeden kısa bir süre önce Atletico Madrid oyuncusu Felipe'nin, rakibi Foden'le girdiği ikili mücadelenin ardından saha karıştı. İşte o görüntüler... | Son dakika spor haberleri

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 14.04.2022- 00:37 Güncelleme Tarihi: 14.04.2022- 00:38