UEFA Şampiyonlar Ligi: Bayern Münih-Villarreal ve Real Madrid-Chelsea | Atletico Madrid - Manchester City ve Liverpool - Benfica

UEFA Şampiyonlar Ligi: Bayern Münih-Villarreal ve Real Madrid-Chelsea | Atletico Madrid - Manchester City ve Liverpool - Benfica

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanşı heyecanı başlıyor. Bayern Münih-Villarreal ve Real Madrid-Chelsea maçları 12 Nisan'da oynanacak. 13 Nisan Çarşamba günü ise Manchester City, ilk maçta 1-0 mağlup ettiği İspanyol Atletico Madrid’e konuk olurken, Liverpool ise ilk maçta deplasmanda 3-1 mağlup ettiği Portekiz temsilcisi Benfica’yı ağırlayacak.

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 11.04.2022- 13:11