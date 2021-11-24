24 Kasım 2021, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Sporting - Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı | CANLI

Sporting - Dortmund | CANLI
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 24.11.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında temsilcimiz Beşiktaş ile aynı grupta yer alan Sporting ile Dortmund karşı karşıya geliyor. Sporting-Dortmund maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında Portekiz ekibi Sporting sahasında Alman temsilcisi Borussia Dortmund ile karşı karşıya geliyor.
Sportin-Dortmund maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.


SPORTING LIZBON BORUSSIA DORTMUND MAÇI 11'LERİ

Sporting: Adan, Feddal, Coates, G. Inacio, Porro, Palhinha, Nunes, M. Reis, Sarabia, Paulinho, P. Gonçalves

Dortmund: Kobel, Meunier, Pongracic, Akanji, Guerriero, Bellingham, Witsel, Reinier, Brandt, Reus, Malen




SPORTİNG LİZBON BORUSSİA DORTMUND ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sporting Lizbon Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanıyor.
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