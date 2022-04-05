Manchester City 1-0 Atletico Madrid (MAÇ SONUCU-ÖZET) | M. City avantajı kaptı!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesi ilk maçında Manchester City sahasında Atletico Madrid'i ağırladı. Mücadeleyi İngiliz temsilcisi Kevin de Bruyne'nin attığı golle 1-0 kazandı ve rövanş öncesi avantaj elde etti.

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 05.04.2022- 23:51 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022- 23:54