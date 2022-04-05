UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İngiliz temsilcisi Manchester City sahasında İspanyol ekibi Atletico Madrid'i konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve rövanş öncesi avantajı kaptı.
Manchester'a galibiyeti getiren golü 70. dakikada Kevin de Bruyne kaydetti. Bu sonucun ardından M. City sahasında avantajı kaptı.
GABRIEL JESUS CEZALI!
68. dakikada Sterling'in yerine oyuna giren Gabriel Jesus, 85. dakikada sarı kart görerek rövanş maçında cezalı duruma düştü.
Atletico Madrid ile Manchester City arasında oynanacak rövanş maçı, 13 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak.