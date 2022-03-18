SON DAKİKA: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu!

SON DAKİKA: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan çeyrek final ile devam ediyor. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda adını son 8 takım arasına yazdırmayı başaran ekiplerin eşleşmeleri belli oldu. İşte ayrıntılar...

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 18.03.2022- 14:03 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022- 14:30