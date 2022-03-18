UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan çeyrek final ile devam ediyor. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda adını son 8 takım arasına yazdırmayı başaran ekiplerin eşleşmeleri belli oldu. İşte ayrıntılar...
ÇEYREK FİNALİSTLER
Liverpool
Bayern Münih
Manchester City
Real Madrid
Atletico Madrid
Benfica
Villarreal
Chelsea
EŞLEŞMELER
Chelsea v Real Madrid
Manchester City v Atletico Madrid
Villarreal v Bayern Münih
Çeyrek finalde ilk maçlar 5-6 Nisan, ikinci maçlar ise 12-13 Nisan tarihlerinde oynanacak.
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Şampiyonlar Ligi Yarı Final'inde Chelsea v Real Madrid maçının galibi, Manchester City v Atletico Madrid maçının galibiyle;
Villarreal v Bayern Münih maçının galibi ise, Benfica v Liverpool maçının galibiyle eşleşecek.