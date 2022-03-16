Lille - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu 2. maçında Lille sahasında Chelsea'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Lille - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lille - Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Lille ile Chelsea kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lille - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LILLE - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lille - Chelsea maçı 16 Mart Çarşamba günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

LILLE - CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lille: Jardim; Zeki Çelik, Fonte, Botman, Djalo; Bamba, Andre, Xeka, Gudmundsson; David, Burak Yılmaz

Chelsea: Mendy; Silva, Christensen, Rudiger; Azpilicueta, Kante, Kovacic, Alonso; Ziyech, Havertz, Pulisic