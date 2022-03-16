UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında temsilcilerimizin formasını giydiği Lille ile Chelsea kozlarını paylaşıyor. Eşleşmede İngiliz temsilcisinin 2-0 üstünlüğü bulunuyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
LILLE CHELSEA İLK 11'LER
Lille: Jardim, Zeki Çelik, Tiago, Fonte, Botman, Gudmundsson, Xeka, Bamba, Andre, David, Burak Yılmaz.
Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Christensen, Thiago Silva, Rüdiger, Alonso, Kovacic, Jorginho, Kante, Pulisic, Havertz.
LILLE - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Lille ile Chelsea arasında oynanan maç saat 23.00'te başladı ve EXXEN'den canlı yayınlanıyor.