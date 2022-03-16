UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Juventus ile Villarreal kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
JUVENTUS VILLARREAL İLK 11'LER
Juventus: Szczesny, Danilo, De Ligt, Rugani, De Sciglio, Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot, Morata, Vlahovic.
Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupinan, Trigueros, Capoue, Parejo, Yeremi Pino, Danjuma, Lo Celso.
JUVENTUS - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Juventus ile Villarreal arasında oynanan maç saat 23.00'te başladı ve EXXEN'de canlı yayınlanıyor.