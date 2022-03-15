UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında İngiliz ekibi Manchester United, İspanyol temsilcisi Atletico Madrid ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
MANCHESTER UNITED ATLETICO MADRID İLK 11'LER
M. United: De Gea, Dalot, Varane, Maguire, Telles, McTominay, Fred, Fernandes, Elanga, Sancho, Ronaldo.
A. Madrid: Oblak, Lodl, Reinildo, Savic, Giminez, Llorente, Herrera, Koke, De Paul, Griezmann, Felix.
MANCHESTER UNITED - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Old Trafford'da oynanan Manchester United - Atletico Madrid maçı saat 23.00'te başladı. Dev karşılaşma EXXEN'den canlı yayınlanıyor.