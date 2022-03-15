UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Hollanda ekibi Ajax, Portekiz temsilcisi Benfica'yı konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
AJAX BENFICA İLK 11'LER
Ajax: Onana, Mazraoui, Timber, Martinez, Blind, Gravenberch, Alvarez, Berghuis, Tadic, Haller, Antony.
Benfica: Vlachodimos, Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo, Rafa, Taarabt, Weigl, Everton, Ramos, Darwin.
AJAX - BENFICA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Johan Cruyff Arena'da oynanan Ajax - Benfica maçı saat 23.00'te başladı. Dev karşılaşma EXXEN'den canlı yayınlanıyor.