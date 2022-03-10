Real Madrid - PSG maçı sonrası Nasser Al-Khelaifi'den sert tepki! Hakem odasına...
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elenen PSG'de başkan Nasser Al-Khelaifi ve Sportif Direktör Leonardo'nun maçın ardından gösterdiği tepki dikkat çekti. Al-Khelaifi'nin koridorda bağırdığı, hakem odasına zorla girdiği ve hakem Danny Makkelie ile tartışarak yardımcı hakemlerden birinin bayrağının kırıldığı aktarıldı.
Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 10.03.2022- 09:05
Maç sonunda Al-Khelaifi'nin Santiago Bernabeu'da misafir takım için kurulan alandan çıkarak agresif davranışlar sergilediği, koridorda bağırdığı, hakem odasına zorla girdiği ve hakem Danny Makkelie ile tartışarak yardımcı hakemlerden birinin bayrağının kırıldığı aktarıldı.
Khelaifi'nin bir kaç görevli tarafından hakem odasından zorla alındığı ve yaşanan kargaşada tehditler savurduğu ifade edildi.
Konunun gözlemciler tarafından UEFA'ya rapor edildiği kaydedilirken Khelaifi'nin UEFA tarafından ciddi bir yaptırımla karşı karşıya kalarak ceza alacağı belirtiliyor.