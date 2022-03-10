Real Madrid - PSG maçı sonrası Nasser Al-Khelaifi'den sert tepki! Hakem odasına...

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elenen PSG'de başkan Nasser Al-Khelaifi ve Sportif Direktör Leonardo'nun maçın ardından gösterdiği tepki dikkat çekti. Al-Khelaifi'nin koridorda bağırdığı, hakem odasına zorla girdiği ve hakem Danny Makkelie ile tartışarak yardımcı hakemlerden birinin bayrağının kırıldığı aktarıldı.

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 10.03.2022- 09:05