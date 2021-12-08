08 Aralık 2021, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Wolfsburg-Lille maçı CANLI (Wolfsburg-Lille maçı canlı anlatım)

Wolfsburg-Lille | CANLI
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 Giriş Tarihi: 08.12.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizin formasını giydiği Lille G Grubu son maçında deplasmanda Wolfsburg ile karşı karşıya geliyor. Wolfsburg-Lille maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizin formasını giydiği Lille G Grubu son maçında deplasmanda Wolfsburg ile karşı karşıya geliyor. Wolfsburg-Lille maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

WOLFSBURG - LILLE MAÇI İLK 11'LERİ

Wolfsburg: Casteels, Lacroix, Guilavogui, Bornauw, Mbabu, Vranckx, Arnold, Otavio, Waldschmidt, Gerhardt, Weghorst

Lille: Grbic, Zeki Çelik, Fonte, Botman, Mandava, Sanches, Andre, Gudmundsson, Ikone, David, Burak Yılmaz




WOLFSBURG - LILLE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Wolfsburg-Lille maçı saat 23.00'te Exxen ekranlarından naklen yayınlanıyor.

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