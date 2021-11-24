Inter 2-0 Shakhtar Donetsk (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Hakan Çalhanoğlu'lu Inter turu garantiledi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter ile Shakhtar Donetsk, Giuseppe Meazza'da karşı karşıya geldi.

İtalyan temsilcisi, rakibini 61 ve 67. dakikalarda Edin Dzeko'nun attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

HAKAN 86 DAKİKA OYNADI

Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelede 86 dakika sahada kaldı.

Inter bu sonuçla puanını 10'a yükselterek son maçlar öncesi gruptan çıkmayı garantiledi. 1 puanda kalan Shakhtar Donetsk ise son sırada yer aldı ve Avrupa'ya veda etti.

Inter, D Grubu'ndaki son maçında 7 Aralık Salı günü TSİ 23.00'te Real Madrid'in konuğu olacak. Shakhtar Donetsk ise aynı gün ve aynı saatte sahasında Sheriff'i ağırlayacak.

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