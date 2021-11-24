24 Kasım 2021, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Inter 2-0 Shakhtar Donetsk (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Hakan Çalhanoğlu'lu Inter turu garantiledi

Hakan’lı Inter turu garantiledi
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 24.11.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda İtalyan ekibi Inter ile Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk kozlarını paylaştı. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği ev sahibi takım, rakibini Edin Dzeko'nun golleriyle 2-0 mağlup ederek son maçlar öncesi gruptan çıkmayı garantiledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter ile Shakhtar Donetsk, Giuseppe Meazza'da karşı karşıya geldi.

İtalyan temsilcisi, rakibini 61 ve 67. dakikalarda Edin Dzeko'nun attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

HAKAN 86 DAKİKA OYNADI

Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelede 86 dakika sahada kaldı.

Inter bu sonuçla puanını 10'a yükselterek son maçlar öncesi gruptan çıkmayı garantiledi. 1 puanda kalan Shakhtar Donetsk ise son sırada yer aldı ve Avrupa'ya veda etti.

Inter, D Grubu'ndaki son maçında 7 Aralık Salı günü TSİ 23.00'te Real Madrid'in konuğu olacak. Shakhtar Donetsk ise aynı gün ve aynı saatte sahasında Sheriff'i ağırlayacak.

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