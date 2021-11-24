Inter 2-0 Shakhtar Donetsk (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Hakan Çalhanoğlu'lu Inter turu garantiledi
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda İtalyan ekibi Inter ile Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk kozlarını paylaştı. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği ev sahibi takım, rakibini Edin Dzeko'nun golleriyle 2-0 mağlup ederek son maçlar öncesi gruptan çıkmayı garantiledi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter ile Shakhtar Donetsk, Giuseppe Meazza'da karşı karşıya geldi.
İtalyan temsilcisi, rakibini 61 ve 67. dakikalarda Edin Dzeko'nun attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
HAKAN 86 DAKİKA OYNADI
Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelede 86 dakika sahada kaldı.
Inter bu sonuçla puanını 10'a yükselterek son maçlar öncesi gruptan çıkmayı garantiledi. 1 puanda kalan Shakhtar Donetsk ise son sırada yer aldı ve Avrupa'ya veda etti.
Inter, D Grubu'ndaki son maçında 7 Aralık Salı günü TSİ 23.00'te Real Madrid'in konuğu olacak. Shakhtar Donetsk ise aynı gün ve aynı saatte sahasında Sheriff'i ağırlayacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri