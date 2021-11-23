24 Kasım 2021, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Malmö 1-1 Zenit (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Malmö ve Zenit yenişemedi!

Malmö ve Zenit yenişemedi!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 24.11.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. maçında Malmö sahasında Zenit'i ağırladı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta mücadelesinde Malmö, Eleda Stadyum'unda Zenit St. Petersburg'u konuk etti. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 7 maç maçında galibiyet alamayan ev sahibi ekibin golü karşılaşmanın 28. dakikadasında Sören Rieks atarken, Zenit'in golünü Yaroslav Rakitskiy kaydetti.

Zenit mücadelenin 53. dakikasında penaltı kazanırken, Artem Dzyuba atışından yararlanamadı. Öte yandan mücadelenin 86. Dakikada Dmitriy Chistyakov kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Zenit'in Şampiyonlar Ligi'nde maç kazanamama hasreti 11 maça çıktı. Bu beraberlikle Malmö ilk puanını alırken, Zenit 4 puanla Play-off şansını garantiledi,

Malmö haftaya Juventus'a konuk olurken, Zenit sahasında Chelsea'i ağırlayacak.

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