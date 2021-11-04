06 Kasım 2021, Cumartesi

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RB Leipzig 2-2 PSG (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Leipzig ile PSG yenişemedi!

Leipzig ile PSG yenişemedi!
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Giriş Tarihi: 04.11.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Leipzig ile Paris Saint-Germain (PSG) karşı karşıya geldi. 4 gol çıkan mücadelede kazanan çıkmadı ve karşılaşma 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Leipzig sahasında PSG ile karşı karşıya geldi.

Red Bull Arena'da oynanan karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg yönetti.

Zorlu mücadelede 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Leipzig'in golleri, Nkunku ve Dominik Szoboszlai'den gelirken, PSG'nin gollerini Georginio Wijnaldum (2) kaydetti.

Bu sonuçla PSG puanını 8'a çıkardı, Leipzig ise gruptaki ilk puanını aldı.

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