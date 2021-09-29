29 Eylül 2021, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

PSG forması giyen Lionel Messi Manchester City maçında barajda bariyer olmuştu! Rio Ferdinand'dan flaş sözler...

Eski futbolcu: Messi’ye yapılan saygısızlık
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 29.09.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain forması giyen Lionel Messi'nin, 2-0 biten maçta barajın arkasına uzanarak bariyer olması dikkat çekmişti. Eski futbolcu Rio Ferdinand ise bu durumu flaş sözlerle eleştirdi. İşte o açıklamalar...

Eski İngiliz futbolcu ve yorumcu Rio Ferdinand BT Sport'a yaptığı açıklamalarda, Lionel Messi'nin PSG barajında bariyer olarak görev yapmasını "saygısızlık" olarak nitelendirdi.

İşte o sözler...

"İnanamadık. O tarihin en iyilerinden biri, en ama en iyisi. Pochettino antrenmandayken birinin çıkıp, 'Hayır, hayır, bu Messi'ye olamaz' demesi gerekirdi. Bunu yapamazsın, saygısızlık. Olmamalıydı. Takımda olsaydım ona 'Sakin ol, bunu senin için ben yapacağım.' derdim. Messi böyle bir oyuncu değil.

LIONEL MESSI: YAVAŞ YAVAŞ UYUM SAĞLIYORUM

Maçın ardından Canal+'a açıklamalarda bulunan Messi, "Harika bir rakibe karşı oynadık ve mükemmel bir geceyi geride bıraktık. Brugge beraberliğinden sonra bu maçı kazanmak bizim için çok önemliydi. Gol attığım için çok mutluyum. Son zamanlarda çok fazla süre alamadım ve bu stadyumda daha önce yalnızca bir maça çıkabilmiştim. Yavaş yavaş uyum sağlıyorum. Önemli olan kazanmaya devam etmemiz. Geçen sezon final oynayan çok önemli bir rakibi mağlup ettik. İlerlemeye ve gelecek adına gelişim göstermeye devam etmeliyiz."

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