Bayern Münih - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bayern Münih ile Dinamo Kiev karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bayern Münih - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bayern Münih ile Dinamo Kiev kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYERN MÜNİH - DİNAMO KIEV MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayern Münih - Dinamo Kiev maçı 29 Eylül Çarşamba günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

BAYERN MÜNİH - DİNAMO KİEV MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bayern Münih: Neuer; Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Sane; Lewandowski

Dynamo Kiev: Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Syrota, Mykolenko; Shaparenko, Sydorchuk, Garmash; Tsygankov, Supryaga, De Pena

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