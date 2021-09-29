29 Eylül 2021, Çarşamba

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Bayern Münih - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Bayern Münih - Dinamo Kiev maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Giriş Tarihi: 29.09.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bayern Münih ile Dinamo Kiev karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bayern Münih - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAYERN MÜNİH - DİNAMO KIEV MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bayern Münih ile Dinamo Kiev kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYERN MÜNİH - DİNAMO KIEV MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayern Münih - Dinamo Kiev maçı 29 Eylül Çarşamba günü saat 22:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

BAYERN MÜNİH - DİNAMO KİEV MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bayern Münih: Neuer; Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Sane; Lewandowski

Dynamo Kiev: Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Syrota, Mykolenko; Shaparenko, Sydorchuk, Garmash; Tsygankov, Supryaga, De Pena

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