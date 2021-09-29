29 Eylül 2021, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Bayern Münih Dinamo Kiev maçı CANLI

Bayern Münih - Dinamo Kiev | CANLI
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 29.09.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. E Grubu'nda Alman ekibi Bayern Münih ile Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev karşı karşıya geliyor. Bayern Münih - Dinamo Kiev maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan ikinci hafta maçlarıyla devam ediyor. E Grubu'nda mücadele eden Bayern Münih - Dinamo Kiev, Allianz Arena'da kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Guida yönetiyor.

Saat 22.00'de başlayan Bayern Münih - Dinamo Kiev maçı Exxen'den canlı yayınlanıyor.

BAYERN MÜNİH - DINAMO KIEV MAÇI İLK 11'LERİ

Bayern Münih: Neuer, Süle, Upamecano, Lucas Hernandez, Davies, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Müller, Sane, Lewandowski

Dinamo Kiev: Bushchan, Andriyevskiy, Tymchyk, Syrota, Mykolenko, Shaparenko, Sydorchuk, Garmash, Tsygankov, Shabanov, De Pena


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