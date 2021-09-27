UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı! İşte program
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı start alıyor... Temsilcimiz Beşiktaş'ın olduğu Avrupa'nın 1 numaralı kupasında 28 ve 29 Eylül'de toplam 16 maç oynanacak. İşte haftanın programı... | Son dakika spor haberleri
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu gruplarında ikinci maçlar 28 Eylül Salı günü başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele ediyor. "Devler Ligi"nde 28 Eylül Salı günü ve 29 Eylül Perşembe günü 8 grupta toplam 16 karşılaşma oynanacak.
Beşiktaş, C Grubu ikinci maçında 28 Eylül Salı günü Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçlarının programı şöyle:
28 EYLÜL SALI:
19.45 Ajax (Hollanda) - Beşiktaş
19.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Inter (İtalya)
22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Manchester City (İngiltere)
22.00 Leipzig (Almanya) - Club Brugge (Belçika)
22.00 Porto (Portekiz) - Liverpool (İngiltere)
22.00 Milan (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya)
22.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Sporting Lizbon (Portekiz)
22.00 Real Madrid (İspanya) - Sheriff (Moldova)
29 EYLÜL ÇARŞAMBA:
19.45 Atalanta (İtalya) - Young Boys (İsviçre)
19.45 Zenit (Rusya) - Malmö (İsveç)
22.00 Bayern Münih (Almanya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
22.00 Benfica (Portekiz) - Barcelona (İspanya)
22.00 Manchester United (İngiltere) - Villarreal (İspanya)
22.00 Wolfsburg (Almanya) - Sevilla (İspanya)
22.00 Salzburg (Avusturya) - Lille (Fransa)
22.00 - Juventus (İtalya) - Chelsea (İngiltere)
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