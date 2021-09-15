15 Eylül 2021, Çarşamba

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Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor! Canlı takip edin

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Giriş Tarihi: 15.09.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu heyecanı resmen devam ediyor. 19.45 seanslarının tamamlanmasının ardından 22.00 seanslarına geçildi. Manchester City - Leipzig, Club Brugge - PSG, Liverpool-Milan ve Atletico Madrid - Porto, Sporting Lizbon - Ajax, Inter - Real Madrid karşılaşmalarının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz....

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. 22.00 seanslarındaki Manchester City - Leipzig, Club Brugge - PSG, Liverpool-Milan ve Atletico Madrid - Porto, Sporting Lizbon - Ajax, Inter - Real Madrid karşılaşmalarının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz....

MAN CITY - LEIPZIG MAÇI İLK 11'LER

Man City: Ederson, Cancelo, Dias, Ake, Zinchenko, Bruyne, Rodri, Silva, Mahrez, Grealish, Torres

Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Orban, Mukiele, Angelino, Adams, Laimer, Olmo, Forsberg, Nkunku, Siva


MAN CITY - LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Man City - Leipzig maçı saat 22:00'de başladı ve Exxen'de canlı yayınlanıyor.

INTER - REAL MADRİD MAÇI İLK 11'LER

Inter: Handanovic, Skriniar, Vrij, Bastoni, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Darmian, Brozovic, Perisic, Dzeko, Lautaro Martinez

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Nacho, Alaba, Valverde, Casemiro, Modric, Lucas Vazquez, Vinicius Junior




INTER - REAL MADRİD NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Inter - Real Madrid maçı saat 22:00'de başladı ve Exxen'de canlı yayınlanıyor.

CLUB BRUGGE - PSG MAÇI İLK 11'LER

Club Brugge: Mignolet, Sobol, Balanta, Nsoki, Hendry, Lang, Sowah, Vanaken, Rits, Mata, De Ketelaere

PSG: Keylor Navas; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Ander Herrera, Paredes, Wijnaldum; Messi, Mbappe, Neymar




CLUB BRUGGE - PSG NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Club Brugge - PSG maçı saat 22:00'de başladı ve Exxen'de canlı yayınlanıyor.

SPORTING - AJAX MAÇI İLK 11'LER

Sporting Lizbon: Adan, Neto, Gonçalo, Feddal, Palhinha, Matheus, Ruben, Pedro, Cabral, Nuno Santos, Dias Fernandes

Ajax: Pasveer, Mazraoui, Timber, Martinez, Blind, Gravenberch, Berghuis, Alvarez, Tadic, Haller, Antony



SPORTING - AJAX NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sporting - Ajax maçı saat 22:00'de başladı ve Exxen'de canlı yayınlanıyor.

LIVERPOOL - MILAN MAÇI İLK 11'LER

Liverpool: Alisson, TT Arnold, Matip, Gomez, Robertson, Fabinho, Henderson, Keita, Jota, Salah, Origi.

Milan: Miagnan, Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez, Bennacer, Kessie, Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao, Rebic.



LIVERPOOL - MILAN NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Liverpool - Milan maçı saat 22:00'de başladı ve Exxen'de canlı yayınlanıyor.

A. MADRID - PORTO MAÇI İLK 11'LER

A. Madrid: Oblak, Felipe, Gimenez, Hermoso, Kondogbia, Llorente, Koke, Lemar, Carrasco, Suarez, Felix

Porto: Diego, Corona, Pepe, Mbempa, Sanusi, Otavio, Uribe, Grujic, Diaz, Taremi, Martinez




A. MADRID - PORTO NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

A. Madrid - Porto maçı saat 22:00'de başladı ve Exxen'de canlı yayınlanıyor.

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