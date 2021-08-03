03 Ağustos 2021, Salı

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Sparta Prag 0-2 Monaco (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Şampiyonlar Ligi

Sparta Prag 0-2 Monaco MAÇ SONUCU - ÖZET | Şampiyonlar Ligi
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 03.08.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçında Monaco, deplasmanda Sparta Prag'ı Tchouameni ve Volland'ın golleriyle 2-0 mağlup ederek tur için büyük avantaj yakaladı.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Çekya ekibi Sparta Prag ile Fransız temsilcisi Monaco, Generali Arena'da karşı karşıya geldi. Hakem Michael Oliver'ın yönettiği mücadelede konuk takım, rakibini 38. dakikada Aurelien Tchouameni ve 59. dakikada Kevin Volland'ın attığı gollerle 2-0 mağlup ederek tur kapısını araladı.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 10 Ağustos Salı günü TSİ 21.00'de Stade Louis II'de oynanacak.

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