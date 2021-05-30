Son dakika spor haberleri: N'Golo Kante'nin akıllara durgunluk veren hayat hikayesi! Herkes onu konuşuyor
Son dakika spor haberleri: Şampiyonlar Ligi finalindeki iki İngiliz ekibinin mücadelesinde Manchester City ile Chelsea kozlarını paylaştı. Londra ekibi, rakibini Kai Havertz'in golüyle 1-0 mağlup ederek Avrupa'nın 1 numaralı kupasını 2. defa müzesine götürdü. Chelsea adına mücadeleye damga vuran isimlerden biri de N'Golo Kante oldu. Sahada adeta basmadık yer bırakmayan Fransız futbolcu, dev finalde adından sıkça söz ettirdi. Oynadığı futbolla büyük övgü toplayan Kante'nin profesyonel futbol kariyerinden önceki hayat hikayesi ise yürekleri burktu. İşte detaylar...
2021 Şampiyonlar Ligi finali, iki İngiliz devinin kapışmasına sahne oldu. Premier Lig'in iki devi Manchester City ile Chelsea, Avrupa'nın 1 numaralı kupası için karşı karşıya geldi.
Chelsea, rakibini 42. dakikada Kai Havertz'in attığı golle 1-0 mağlup ederek 2012 yılının ardından kupayı 2. kez müzesine götürdü.
Fransız orta saha oyuncusu, dev maçta gösterdiği başarılı performans ve bitmeyen enerjisiyle Manchester City'li oyunculara zor anlar yaşattı.
Kariyerinde 2 Premier Lig, 1 Dünya Kupası, 1 UEFA Avrupa Ligi ve 1 FA Cup şampiyonluğu bulunan Kante, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu sevincini de yaşadı.
Fransa Ligue 1'deki performansıyla Preimer Lig'in yolunu tutan ve başarıdan başarıya koşan Kante'nin bugünlere gelmesi hiç kolay olmamış.
1991 yılında Paris'te dünyaya gelen 30 yaşındaki futbolcu, Mali'den ayrılan ailesiyle birlikte Rueil Malmaison'da büyüdü.
AİLESİNİN GEÇİMİ İÇİN BABASINA YARDIM ETTİ
Kante'nin büyüdüğü yer, küçük ve kalabalık olması nedeniyle "bayağı" görülen işler için uygun yer olarak görülürken çocukluğundan itibaren ailesinin geçimi için babasına yardım ediyor.
11 YAŞINDA BABASINI KAYBETTİ
Çocukluk yıllarını çöp toplayıcısı olan babasına yardım ederek geçiren Kante'nin hayatı, 11 yaşındayken babasını kaybetmesiyle daha da zorlaşıyor.
Yeşil sahadaki centilmen tavrı, sakin ve alçak gönüllü kişiliğiyle kendine hayran bırakan Kante, ailesine de düşkünlüğüyle biliniyor.
Dünya Kupası, UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu, Premier Lig şampiyonluğu ve FA Cup şampiyonluğu yaşayan Kante, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da yaşayarak birçok futbolcunun imreneceği bir kariyere sahip.
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