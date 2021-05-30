30 Mayıs 2021, Pazar

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Son dakika spor haberleri: N'Golo Kante'nin akıllara durgunluk veren hayat hikayesi! Herkes onu konuşuyor

Son dakika spor haberleri: Şampiyonlar Ligi finalindeki iki İngiliz ekibinin mücadelesinde Manchester City ile Chelsea kozlarını paylaştı. Londra ekibi, rakibini Kai Havertz'in golüyle 1-0 mağlup ederek Avrupa'nın 1 numaralı kupasını 2. defa müzesine götürdü. Chelsea adına mücadeleye damga vuran isimlerden biri de N'Golo Kante oldu. Sahada adeta basmadık yer bırakmayan Fransız futbolcu, dev finalde adından sıkça söz ettirdi. Oynadığı futbolla büyük övgü toplayan Kante'nin profesyonel futbol kariyerinden önceki hayat hikayesi ise yürekleri burktu. İşte detaylar...

Son dakika spor haberleri: N'Golo Kante'nin akıllara durgunluk veren hayat hikayesi! Herkes onu konuşuyor
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 30.05.2021

2021 finali, iki devinin kapışmasına sahne oldu. 'in iki devi ile , 'nın 1 numaralı kupası için karşı karşıya geldi.

Son dakika spor haberleri: N'Golo Kante'nin akıllara durgunluk veren hayat hikayesi! Herkes onu konuşuyor

, rakibini 42. dakikada 'in attığı golle 1-0 mağlup ederek 2012 yılının ardından kupayı 2. kez müzesine götürdü.

Son dakika spor haberleri: N'Golo Kante'nin akıllara durgunluk veren hayat hikayesi! Herkes onu konuşuyor

ekibi adına maça damga vuran isimlerden biri de N'Golo oldu.

Son dakika spor haberleri: N'Golo Kante'nin akıllara durgunluk veren hayat hikayesi! Herkes onu konuşuyor

Fransız orta saha oyuncusu, dev maçta gösterdiği başarılı performans ve bitmeyen enerjisiyle 'li oyunculara zor anlar yaşattı.

Son dakika spor haberleri: N'Golo Kante'nin akıllara durgunluk veren hayat hikayesi! Herkes onu konuşuyor

Kariyerinde 2 , 1 , 1 UEFA Ligi ve 1 şampiyonluğu bulunan , şampiyonluğu sevincini de yaşadı.

Son dakika spor haberleri: N'Golo Kante'nin akıllara durgunluk veren hayat hikayesi! Herkes onu konuşuyor

ekibiyle 'nın en büyük kupasını kazanan yıldız oyuncunun hayat hikayesi ise yürekleri burkan cinsten...

Son dakika spor haberleri: N'Golo Kante'nin akıllara durgunluk veren hayat hikayesi! Herkes onu konuşuyor

'deki performansıyla 'in yolunu tutan ve başarıdan başarıya koşan 'nin bugünlere gelmesi hiç kolay olmamış.

Son dakika spor haberleri: N'Golo Kante'nin akıllara durgunluk veren hayat hikayesi! Herkes onu konuşuyor

1991 yılında 'te dünyaya gelen 30 yaşındaki futbolcu, 'den ayrılan ailesiyle birlikte 'da büyüdü.

Son dakika spor haberleri: N'Golo Kante'nin akıllara durgunluk veren hayat hikayesi! Herkes onu konuşuyor

AİLESİNİN GEÇİMİ İÇİN BABASINA YARDIM ETTİ

'nin büyüdüğü yer, küçük ve kalabalık olması nedeniyle "bayağı" görülen işler için uygun yer olarak görülürken çocukluğundan itibaren ailesinin geçimi için babasına yardım ediyor.

Son dakika spor haberleri: N'Golo Kante'nin akıllara durgunluk veren hayat hikayesi! Herkes onu konuşuyor

11 YAŞINDA BABASINI KAYBETTİ

Çocukluk yıllarını çöp toplayıcısı olan babasına yardım ederek geçiren 'nin hayatı, 11 yaşındayken babasını kaybetmesiyle daha da zorlaşıyor.

Son dakika spor haberleri: N'Golo Kante'nin akıllara durgunluk veren hayat hikayesi! Herkes onu konuşuyor

Kilometrelerce yürüyerek sokaklarını temizleyen , zorluklarla geçen çocukluk yıllarının ardından futboldaki yeteneği sayesinde dev kulüplerde forma giyip başarıdan başarıya koşarken mütevazı kişiliğiyle herkesin beğenisini kazanıyor.

Son dakika spor haberleri: N'Golo Kante'nin akıllara durgunluk veren hayat hikayesi! Herkes onu konuşuyor

Yeşil sahadaki centilmen tavrı, sakin ve alçak gönüllü kişiliğiyle kendine hayran bırakan , ailesine de düşkünlüğüyle biliniyor.

Son dakika spor haberleri: N'Golo Kante'nin akıllara durgunluk veren hayat hikayesi! Herkes onu konuşuyor

, UEFA Ligi şampiyonluğu, şampiyonluğu ve şampiyonluğu yaşayan , şampiyonluğu da yaşayarak birçok futbolcunun imreneceği bir kariyere sahip.

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