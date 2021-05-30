Son dakika spor haberleri: N'Golo Kante'nin akıllara durgunluk veren hayat hikayesi! Herkes onu konuşuyor

AİLESİNİN GEÇİMİ İÇİN BABASINA YARDIM ETTİ

Kante'nin büyüdüğü yer, küçük ve kalabalık olması nedeniyle "bayağı" görülen işler için uygun yer olarak görülürken çocukluğundan itibaren ailesinin geçimi için babasına yardım ediyor.