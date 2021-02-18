18 Şubat 2021, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Porto-Juventus | CANLI

Porto-Juventus | CANLI
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 18.02.2021

Şampiyonlar Ligi son 16 karşılaşmasında ile Juventus karşı karşıya geliyor. Son 16'da oynanan bu kritik karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...

turunda ile Juventus kozlarını paylaşıyor. Porto ile Juventus maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de....

PORTO - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Porto - Juventus maçı 17 Şubat Çarşamba günü saat 23:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.


PORTO - JUVENTUS MAÇI 11'LERİ

Porto: Marchesin, , Manafa, Mbemba, Uribe, Otavio, Oliveira, Corona, Sanusi, Marega, Taremi

Juventus: Szczesny, de Ligt, , , , , , McKennie, Chiesa, ,

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