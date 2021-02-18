18 Şubat 2021, Perşembe
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Porto - Juventus maçı 17 Şubat Çarşamba günü saat 23:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
Porto-Juventus | CANLI
Şampiyonlar Ligi son 16 karşılaşmasında Porto ile Juventus karşı karşıya geliyor. Son 16'da oynanan bu kritik karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Porto ile Juventus kozlarını paylaşıyor. Porto ile Juventus maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de....
PORTO - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Porto - Juventus maçı 17 Şubat Çarşamba günü saat 23:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
PORTO - JUVENTUS MAÇI 11'LERİ
Porto: Marchesin, Pepe, Manafa, Mbemba, Uribe, Otavio, Oliveira, Corona, Sanusi, Marega, Taremi
Juventus: Szczesny, de Ligt, Chiellini, Danilo, Sandro, Bentancur, Rabiot, McKennie, Chiesa, Kulusevski, Ronaldo
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