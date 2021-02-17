RB Leipzig - Liverpool maçı CANLI
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 turu maçlarıyla devam ediyor. Son 16 turu maçında Alman ekibi RB Leipzig, milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın formasını terlettiği İngiliz temsilcisi Liverpool ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede Liverpool'un Salah ve Mane'nin attığı gollerle 2-0 üstünlüğü bulunuyor. RB Leipzig - Liverpool maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Alman ekibi RB Leipzig, Ozan Kabak'ın yeni takımı Liverpool ile kozlarını paylaşıyor. Macaristan'ın Budapeşte kentinde yer alan Puskas Arena'da oynanan olan mücadeleyle ilgili merak edilen tüm detaylar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Leipzig - Liverpool maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...
RB LEIPZIG - LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
RB Leipzig - Liverpool maçı TSİ 23:00'de başladı beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
LEIPZIG - LIVERPOOL İLK 11'LER
Leipzig: Gulacsi, Mukiele, Klostermann, Upamecano, Angelino, Adams, Haidara, Kampl, Nkunku, Dani Olmo, Sabitzer.
Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Ozan, Henderson, Robertson, Wijnaldum, Thiago, Jones, Salah, Mane, Firmino.
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