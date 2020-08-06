06 Ağustos 2020, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Barcelona-Napoli maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak

Cüneyt Çakır'a dev görev
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 06.08.2020

son 16 turu rövanş maçında -Napoli karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşmayı kokartlı hakemimiz  yönetecek.

'dan 'a görevi. Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında ile Napoli arasında oynanacak maçta düdük çalacak. İki takım arasında İtalya'da oynanan ilk maç 1-1 berabere sona ermişti.

Kritik mücadele Cüneyt Çakır'ın bu sezon yöneteceği 5. Şampiyonlar Ligi maçı olacak.

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