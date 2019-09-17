18 Eylül 2019, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran maç: Tam 8 gol!

Devler Ligi'nde geceye damga vuran maç: Tam 8 gol!
ŞAMPİYONLAR LİGİ
Giriş Tarihi: 18.09.2019

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonu, E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla başladı.

Gecenin öne çıkan maçında F Grubu'nda , deplasmanda ile 0-0 berabere kaldı.

Son şampiyon ise konuk olduğu 'ye 2-0 mağlup oldu.

İLK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINDA 'HAT-TRİCK' YAPTI

E Grubu'nda mücadele eden Salzburg, evinde Genk'i ağırladı.

Salzburg'un 19 yaşındaki golcüsü Erling Haland, takımın 6-2 kazandığı maçta 3 gol attı.

Genç oyuncu kariyerinde oynadığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında 'hat-trick' yapma başarısı gösterdi.



Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu:

Napoli () - Liverpool (): 2-0

Salzburg () - Genk (Belçika): 6-2



F Grubu:

Inter (İtalya) - Slavia Prag (Çekya): 1-1

Borussia Dortmund () - Barcelona (): 0-0



G Grubu:

() - Zenit (Rusya) : 1-1

Benfica (Portekiz) - Leipzig (Almanya): 1-2

H Grubu:

Ajax (Hollanda) - Lille (Fransa): 3-0

Chelsea (İngiltere) - Valencia (İspanya): 0-1

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