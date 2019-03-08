08 Mart 2019, Cuma
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Çizme’den Çakır’a tepki
Giriş Tarihi: 07.03.2019
İtalyan devi AS Roma ile Porto arasında oynanan maçı yöneten Cüneyt Çakır'a İtalya'dan tepki geldi.
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Porto'nun, Roma'yı 3-1 yendiği maçı yöneten Cüneyt Çakır, İtalyanlar'ın tepkisini çekti. Roma'nın penaltısının verilmediğini belirten Corriere Dello Sport, "Utanç" manşetiyle çıkarken Tuttosport, " Bunun adı hırsızlık" diyerek tepkisini gösterdi.
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