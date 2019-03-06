PSG 1-3 Manchester United | MAÇ SONUCU
İlk maçta evinde 2-0'lık şok bir mağlubiyet alan Manchester United, Paris deplasmanında PSG'yi mağlup etmeyi başardı ve iki maç sonunda çeyrek finale çıkan taraf oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda PSG, evinde Manchester United'a 3-1 mağlup oldu. Maçın golleri Romelu Lukaku (2), Marcus Rashford ve Juan Bernat'tan geldi.
Buna karşın ilk maçı 2-0 kaybeden Manchester United, deplasman golü avantajı ile adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.
PSG'nin 11'i: Buffon, Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Verratti, Marquinhos; Dani Alves, Draxler, Di Maria, Mbappe.
Manchester United'ın 11'i: De Gea, Bailly, Smalling, Lindelöf, Young, McTominay, Fred, Pereira, Shaw, Rashford, Lukaku.
PORTO'YA TURU ALEX TELLES GETİRDİ
Portekiz ekibi Porto, deplasmanda 2-1 mağlup olduğu İtalyan temsilcisi Roma ile seyircisi önünde karşılaştı.
Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçın ilk yarısı, Portolu Soares'in 26 ve Romalı De Rossi'nin 37. dakikada (penaltıdan) kaydettiği gollerle 1-1 bitti.
90 dakikayı, Marega'nın 52. dakikadaki golüyle 2-1 üstün tamamlayan Porto, karşılaşmayı uzatmaya taşıdı.
Porto, bir dönem Galatasaray forması giyen Alex Telles'in 117. dakikada penaltıdan attığı golle sahadan 3-1 galip ayrıldı ve çeyrek finale çıktı.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu, 12-13 Mart tarihlerindeki 4 rövanş maçıyla sona erecek.
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