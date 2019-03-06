07 Mart 2019, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

PSG 1-3 Manchester United | MAÇ SONUCU

Paris'te son tango! ManU'dan efsane geri dönüş
ŞAMPİYONLAR LİGİ
Güncelleme Tarihi: 07.03.2019 Giriş Tarihi: 07.03.2019

İlk maçta evinde 2-0'lık şok bir mağlubiyet alan , deplasmanında 'yi mağlup etmeyi başardı ve iki maç sonunda çıkan taraf oldu.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda , evinde 'a 3-1 mağlup oldu. Maçın golleri (2), Marcus Rashford ve Juan Bernat'tan geldi.

Buna karşın ilk maçı 2-0 kaybeden Manchester United, deplasman golü avantajı ile adını yazdırmayı başardı.

PSG'nin 11'i: Buffon, Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Verratti, Marquinhos; Dani Alves, Draxler, Di Maria, Mbappe.

Manchester United'ın 11'i: De Gea, Bailly, Smalling, Lindelöf, Young, McTominay, Fred, Pereira, Shaw, Rashford, Lukaku.



​PORTO'YA TURU ALEX TELLES GETİRDİ

Portekiz ekibi Porto, deplasmanda 2-1 mağlup olduğu İtalyan temsilcisi Roma ile seyircisi önünde karşılaştı.

Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçın ilk yarısı, Portolu Soares'in 26 ve Romalı De Rossi'nin 37. dakikada (penaltıdan) kaydettiği gollerle 1-1 bitti.

90 dakikayı, Marega'nın 52. dakikadaki golüyle 2-1 üstün tamamlayan Porto, karşılaşmayı uzatmaya taşıdı.

Porto, bir dönem Galatasaray forması giyen Alex Telles'in 117. dakikada penaltıdan attığı golle sahadan 3-1 galip ayrıldı ve çeyrek finale çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu, 12-13 Mart tarihlerindeki 4 rövanş maçıyla sona erecek.

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