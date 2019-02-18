18 Şubat 2019, Pazartesi

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı sürüyor

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı sürüyor
ŞAMPİYONLAR LİGİ
Güncelleme Tarihi: 18.02.2019 Giriş Tarihi: 18.02.2019

Şampiyonlar Ligi son 16 turu, yarın oynanacak maçlarla devam edecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında yarın ve 20 Şubat Çarşamba günü yapılacak 4 karşılaşmayla son 16 turu ilk ayağı tamamlanacak.

temsilcisi 'un yarın ekibi 'yı ağırlayacağı müsabakayı yönetecek.

Çeyrek finale yükselen takımlar, 5-6 Mart ve 12-13 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

Geçen hafta oynanan son 16 turu ilk maçlarında, Roma sahasında Porto'yu, de deplasmanda Ajax'ı 2-1 yendi. Tottenham'ın evinde 'u 3-0'lık skorla geçtiği ilk maçlarda, Paris Saint-Germain ise deplasmanında 2-0 kazandı.

Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:

YARIN:
Olympique Lyon (Fransa) - Barcelona (İspanya)

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20 ŞUBAT:
(İspanya) - ()

Schalke 04 (Almanya) - (İngiltere)

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