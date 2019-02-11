11 Şubat 2019, Pazartesi

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başlıyor

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başlıyor
ŞAMPİYONLAR LİGİ
Giriş Tarihi: 11.02.2019

Şampiyonlar Ligi son 16 turu, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turunda yarın ve Çarşamba günü toplam 4 karşılaşma yapılacak. Bu turun ilk mücadeleleri, 19 ve 'taki müsabakalarla tamamlanacak.

Çeyrek finale yükselen takımlar, 5-6 Mart ve 12-13 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:

Yarın:

Roma () - Porto (Portekiz)

() - Paris Saint-Germain ()

13 Şubat:

Tottenham (İngiltere) - ()

Ajax (Hollanda) - ()

19 Şubat:

Olympique Lyon (Fransa) - Barcelona (İspanya)

Liverpool (İngiltere) - (Almanya)

20 Şubat:

(İspanya) - Juventus (İtalya)

Schalke 04 (Almanya) - (İngiltere)

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