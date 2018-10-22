    22 Ekim 2018, Pazartesi

    ŞAMPİYONLAR LİGİ

    Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta başlıyor

    Şampiyonlar Liginde 3. hafta başlıyor
    ŞAMPİYONLAR LİGİ
    Güncelleme Tarihi: 22.10.2018 Giriş Tarihi: 22.10.2018

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA 'nde, grup maçlarının 3. haftası yarın başlayacak.

    gruplarında 3. hafta karşılaşmaları, yarın ve Çarşamba günü oynanacak. İki maçta topladığı 3 puanla D grubunun 3. sırasında yer alan , 24 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de 'nın 04 takımını ağırlayacak.

    Üçüncü hafta maçlarının programı şöyle:

    Yarın:

    19.55 AEK (Yunanistan) - (Almanya)

    19.55 Young Boys (İsviçre) - Valencia ()

    22.00 Ajax () - Benfica (Portekiz)

    22.00 (Ukrayna) - ()

    22.00 Hoffenheim (Almanya) - ()

    22.00 (İspanya) - (Çekya)

    22.00 Roma () - CSKA ()

    22.00 (İngiltere) - Juventus (İtalya)

    24 Ekim Çarşamba:

    19.55 (Belçika) - Monaco (Fransa)

    19.55 PSV (Hollanda) - Tottenham (İngiltere)

    22.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya)

    22.00 Barcelona (İspanya) - Inter (İtalya)

    22.00 Liverpool (İngiltere) - Kızılyıldız (Sırbistan)

    22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Napoli (İtalya)

    22.00 Galatasaray - Schalke 04 (Almanya)

    22.00 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Porto (Portekiz)


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