Şampiyonlar Liginde 3. hafta başlıyor

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta başlıyor
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, grup maçlarının 3. haftası yarın başlayacak.
Şampiyonlar Ligi gruplarında 3. hafta karşılaşmaları, yarın ve 24 Ekim Çarşamba günü oynanacak. İki maçta topladığı 3 puanla D grubunun 3. sırasında yer alan Galatasaray, 24 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de Almanya'nın Schalke 04 takımını ağırlayacak.
Üçüncü hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
19.55 AEK (Yunanistan) - Bayern Münih (Almanya)
19.55 Young Boys (İsviçre) - Valencia (İspanya)
22.00 Ajax (Hollanda) - Benfica (Portekiz)
22.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Manchester City (İngiltere)
22.00 Hoffenheim (Almanya) - Olympique Lyon (Fransa)
22.00 Real Madrid (İspanya) - Viktoria Plzen (Çekya)
22.00 Roma (İtalya) - CSKA Moskova (Rusya)
22.00 Manchester United (İngiltere) - Juventus (İtalya)
24 Ekim Çarşamba:
19.55 Club Brugge (Belçika) - Monaco (Fransa)
19.55 PSV (Hollanda) - Tottenham (İngiltere)
22.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya)
22.00 Barcelona (İspanya) - Inter (İtalya)
22.00 Liverpool (İngiltere) - Kızılyıldız (Sırbistan)
22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Napoli (İtalya)
22.00 Galatasaray - Schalke 04 (Almanya)
22.00 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Porto (Portekiz)
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