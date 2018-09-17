    19 Eylül 2018, Çarşamba

    ŞAMPİYONLAR LİGİ

    Lokomotiv Moskova hazırlıklarını tamamladı

    Lokomotiv Moskova hazırlıklarını tamamladı
    ŞAMPİYONLAR LİGİ
    Güncelleme Tarihi: 17.09.2018 Giriş Tarihi: 17.09.2018

    Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında 'a konuk olacak olan , yarın oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

    Türk Telekom Stadyumu'nda Teknik Direktör yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Pas oyunu ve ısınma hareketlerinin yapıldığı ilk bölümün ardından taktik antrenmana geçildi.

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