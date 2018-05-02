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    02 Mayıs 2018, Çarşamba

    ŞAMPİYONLAR LİGİ

    Alman Bild gazetesi Cüney Çakır'ı eleştirdi

    Alman Bild gazetesi Cüney Çakırı eleştirdi
    ŞAMPİYONLAR LİGİ
    Güncelleme Tarihi: 02.05.2018 Giriş Tarihi: 02.05.2018

    Real Madrid - Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçının ardından Alman basını, Bayern Münih'in kupaya veda etmesinde Cüneyt Çakır'ı sorumlu gösterirken bu hata nedeniyle video hakem sisteminin gerekliliğini savundu.

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