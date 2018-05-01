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    02 Mayıs 2018, Çarşamba

    ŞAMPİYONLAR LİGİ

    Bayern Münih'i eleyen Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi

    Real Madrid Şampiyonlar Liginde finale yükseldi
    ŞAMPİYONLAR LİGİ
    Güncelleme Tarihi: 01.05.2018 Giriş Tarihi: 01.05.2018

    Real Madrid, sahasında Bayern Münih'le 2-2 berabere kaldı ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi.

    Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, deplasmanda aldığı 2-1'lik galibiyetin rövanşında kendi sahasında Bayern Münih ile 2-2 berabere kalarak finale yükseldi.

    Santiago Bernabeu'da oynanan rövanş müsabakasına iyi bir başlangıç yapan Bayern Münih, 3'üncü dakikada Joshua Kimmich ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekibin bu gole yanıtı Karim Benzema ile geldi. Fransız golcü 11'inci dakikada attığı gol ile maçta eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

    Karşılaşmanın ikinci yarısına golle başlayan Real Madrid, Karim Benzema'nın Bayern Münih kalecisi Ulreich'in büyük hatasının ardından kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetmesi ile karşılaşmada 2-1 öne geçti. 63'üncü dakikada eski Real Madridli futbolcu James Rodriguez ile yeniden eşitliği sağlayan Bavyera temsilcisi, karşılaşmanın kalan bölümünde yakaladığı birçok gol fırsatından yararlanamadı ve karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

    Bu sonuçla birlikte Real Madrid, adını üst üste 3'üncü kez UEFA Şampiyonlar Ligi finaline yazdırdı. İspanyol ekibinin rakibi yarın oynanacak Roma - Liverpool karşılaşmasının ardından netleşecek. İlk maçı Liverpool kendi sahasında 5-2'lik skorla kazanmıştı.

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