İtalya’da oynanan ilk maçta 3-0 kaybeden Juventus, Roma’nın Barcelona maçında yaptığı mucizevi bir geri dönüş yapmak için, Şampiyonlar Ligi rövanş maçında Real Madrid karşısına çıkıyor.

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelen iki güçlü takım bu kez yarı finale yükselmek için birbirleriyle mücadele ediyor. Real Madrid'in skor avantajı ile çıkacağı karşılaşmada Juventus'un turu geçmek için en az 4 farklı galibiyet alması gerekiyor. Yıldızların mücadelesini izlemek isteyen futbol severler Real Madrid Juventus ne zaman, hangi kanalda merak ediyor. İşte cevabı…

REAL MADRİD JUVENTUS HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Real Madrid kendi sahasında Juventus'u konuk edecek. 11 Nisan Salı akşamı 21.45'te Santiago Bernabeu'da oynanacak maçı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver'in yardımcılıklarını ise Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak. Real Madrid-Juventus maçı Tivibu Spor 2'den canlı izlenebilecek.

REAL MADRİD JUVENTUS İLK 11'LER

Real Madrid: Navas, Carvajal, Varane, Vallejo, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Bale, Ronaldo

Juventus: Buffon; Sandro, Benatia, Chiellini, De Sciglio; Pjanic, Khedira, Matuidi; Costa, Higuaín, Mandzukic

AVANTAJ REAL MADRİD'İN ELİNDE

Turun Torino'da Allianz'da oynanan ilk maçında Real Madrid, Juventus'u 3-0 mağlup etti. Eflatun-Beyazlıların gollerini 3. ve 64. dakikada Cristiano Ronaldo ile 72. Marcelo kaydetti. Juventus'ta 66. dakikada Paulo Dybala ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

ÇEYREK FİNALE NASIL YÜKSELDİLER

Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus için işler bu yıl da iyi gidiyor. Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezonun finalisti olan Juve, grup etabında Barcelona, Sporting Lizbon ve Olympiakos ile mücadele etti. Barcelona'nın 14 puanla lider tamamladığı grubun 2. sırasında ise 11 puanlı Juventus yer aldı ve üst tura yükseldi.

Son 16 Turunda güçlü İngiliz ekibi Tottenham Hotspur'la eşleşen Zebralar Torino'da oynanan ilk maçta 2-0 öne geçse de üstünlüğü koruyamadı ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Londra'da oynanan maçı 2-1 kazanan Juventus turu geçerek Çeyrek Finale yükseldi.

İtalya Serie A'da ise son yıllara damgasını vuran Juventus, 2011-2012 sezonundan bu yana aralıksız 6 sezonu şampiyon tamamladı. Bu sezon da şampiyonluğun en güçlü adayı olan Juventus, bir süre Napoli'nin ardından 2. sırada kalsa da son haftalarda rakiplerinin kayıplarını iyi değerlendirdi ve zirveye yerleşti. Juve şu anda 30 haftası geride kalan ligde 78 puan topladı ve Napoli'nin 4 puan önünde zirvede yer alıyor.

Büyük beklentilerle başlanan sezonda Zinedine Zidane'nın öğrencileri için işler iyi gitmiyor. Şampiyonlar Ligi'nde son iki sezonu şampiyon tamamlayan Eflatun-Beyazlılar bu sezon H Grubu'nda Tottenham Hotspur, Borussia Dortmund ve APOEL Nicosia ile mücadele etti. Bu süreçte Tottenham'a diş geçiremeyen Los Galacticos grubu Tottenham'ın ardından 2. sırada tamamladı ve üst tura yükseldi.

Son 16 Turunda sezonun favorilerinden Paris Saint-Germain'le eşleşen Real Madrid, evinde oynadığı ilk maçta rakibin 3-1 gibi rahat bir skorla geçmeyi başardı. Paris'te oynanan karşılaşmada ev sahibi PSG favori gösterilse de kazanan 2-1'lik skorla yine Real Madrid oldu ve adını Çeyrek Finale yazdırdı.

Avrupa'da takım için işler iyi gitse de ligde beklentilerin oldukça uzağında kalındı. Puan kayıpları ile taraftarını üzen son şampiyon, ezeli rakibi Barcelona'nın gerisinde kaldı. Ligde 76 puanlı Barcelona ve 67 puanı bulunan Atletico Madrid'in gerisinde kalan Real Madrid 63 puan toplayabildi.