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    11 Nisan 2018, Çarşamba

    ŞAMPİYONLAR LİGİ

    Cengiz'li Roma'nın zaferi İtalyan basınında

    Romanın zaferi İtalyan basınında
    ŞAMPİYONLAR LİGİ
    Giriş Tarihi: 11.04.2018

    Cengiz Ünder'li Roma'nın Barcelona karşısındaki tarihi geri dönüşü İtalyan basınında geniş yer buldu. İtalyanlar manşetlerine Roma'yı taşıdı.

    İşte o manşetler...

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