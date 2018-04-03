Real Madrid, Juventusu farklı geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Juventus sahasında Real Madrid'i konuk etti.

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Real Madrid deplasmanda Juventus'u 3-0 ile geçti. Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı mücadelede İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri 3. ile 64. dakikalarda Ronaldo ve 72. dakikada Marcelo kaydetti.

Öte yandan Cüneyt Çakır, Juventus'lu futbolcu Paulo Dybala'yı 66'ncı dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.



Başarılı bir yönetim sergileyen Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaptı. Mustafa Emre Eyisoy'un dördüncü hakem olduğu karşılaşmada, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulundu.



RONALDO TARİHE GEÇTİ



Ayrıca Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 10 maçta gol atmayı başaran ilk futbolcu olarak adını tarihe yazdırdı.

