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    03 Nisan 2018, Salı

    ŞAMPİYONLAR LİGİ

    Real Madrid, Juventus'u farklı geçti

    Real Madrid, Juventusu farklı geçti
    ŞAMPİYONLAR LİGİ
    Güncelleme Tarihi: 03.04.2018 Giriş Tarihi: 03.04.2018

    UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında sahasında 'i konuk etti.

    Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında deplasmanda 'u 3-0 ile geçti. 'ın düdük çaldığı mücadelede İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri 3. ile 64. dakikalarda ve 72. dakikada Marcelo kaydetti.

    Öte yandan Cüneyt Çakır, Juventus'lu futbolcu Paulo Dybala'yı 66'ncı dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

    Başarılı bir yönetim sergileyen Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaptı. Mustafa Emre Eyisoy'un dördüncü hakem olduğu karşılaşmada, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulundu.

    RONALDO TARİHE GEÇTİ

    Ayrıca Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 10 maçta gol atmayı başaran ilk futbolcu olarak adını tarihe yazdırdı.

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