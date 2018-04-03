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    03 Nisan 2018, Salı

    ŞAMPİYONLAR LİGİ

    Bayern Münih geriden gelerek kazandı

    Bayern Münih geriden gelerek kazandı
    ŞAMPİYONLAR LİGİ
    Güncelleme Tarihi: 03.04.2018 Giriş Tarihi: 03.04.2018

    UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda 'yı 2-1 mağlup etti.

    Çeyrek final ilk maçında İspanyol ekibi , Alman temsilcisi 'i, Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda konuk etti.

    Ev sahibi ekip 32. dakikada Pablo Sarabia'nın attığı golle 1-0 öne geçse de Bayern Münih 37. dakikada Jesus Navas'ın kendi kalesine attığı golle 1-1'lik beraberliği yakaladı. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

    İkinci yarıda etkili olan Alman ekibi, 68. dakikada Thiago Alcantara'nın attığı golle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

    UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş'ı eleyerek çeyrek finale yükselen Bayern Münih, bu sonuçla yarı finale çıkma adına avantaj yakaladı.

    Bu maçın rövanşı, 11 Nisan Çarşamba günü TSİ 21.45'te Almanya'nın Münih kentinde oynanacak.

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