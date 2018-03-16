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    16 Mart 2018, Cuma

    ŞAMPİYONLAR LİGİ

    İşte Devler Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri

    İşte Devler Liginde çeyrek final eşleşmeleri
    ŞAMPİYONLAR LİGİ
    Güncelleme Tarihi: 16.03.2018 Giriş Tarihi: 16.03.2018

    UEF Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi.

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde çekildi. Genç futbolcu Cengiz Ünder'in forma giydiği İtalyan ekibi Roma, İspanyol devi Barcelona ile eşleşti.

    UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

    Barcelona - Roma
    Sevilla - Bayern Münih
    Juventus - Real Madrid
    Liverpool - Manchester City


    Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları 3-4 ve 10-11 Nisan, Avrupa Ligi'nde ise 5-12 Nisan tarihlerinde oynanacak.

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