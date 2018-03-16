İşte Devler Liginde çeyrek final eşleşmeleri

16 Mart 2018, Cuma
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde çekildi. Genç futbolcu Cengiz Ünder'in forma giydiği İtalyan ekibi Roma, İspanyol devi Barcelona ile eşleşti.
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları 3-4 ve 10-11 Nisan, Avrupa Ligi'nde ise 5-12 Nisan tarihlerinde oynanacak.
İşte Devler Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri
Güncelleme Tarihi: 16.03.2018 Giriş Tarihi: 16.03.2018
UEF Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde çekildi. Genç futbolcu Cengiz Ünder'in forma giydiği İtalyan ekibi Roma, İspanyol devi Barcelona ile eşleşti.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:
Barcelona - Roma
Sevilla - Bayern Münih
Juventus - Real Madrid
Liverpool - Manchester City
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları 3-4 ve 10-11 Nisan, Avrupa Ligi'nde ise 5-12 Nisan tarihlerinde oynanacak.
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