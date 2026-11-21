Çaykur Rizespor deplasmanda Amed SK'yı mağlup etti!
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Amed SK'yı mağlup etti. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Amed SK'yı 2-0'lık skorla mağlup etti.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 19. ve 54. dakikalarda Ali Sowe kaydetti.
Bu galibiyetle Çaykur Rizespor puanını 17'ye çıkardı.
Amed SK ise 23 puanda kaldı.
13. haftada Amed SK, deplasmanda Gaziante FK'ye konuk olurken, Çaykur Rizespor ise Kasımpaşa'yı konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada Amed Sportif Faaliyetler'in geliştirdiği atakta sağ kanattan Lutin'in ceza sahasına yaptığı ortada Orban'ın dokunduğu top, yandan auta çıktı.
11. dakikada Çaykur Rizespor'un atağında Laçi'nin pasıyla topla buluşan Ahmed Kutucu'nun ceza sahası dışından şutunda, kaleci Lafont meşin yuvarlağı kontrol etti.
19. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Taylan Antalyalı'nın ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Sowe, yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1
21. dakikada Amed Sportif Faaliyetler'in geliştirdiği atakta Sor'un pasıyla topla buluşan Saba'nın yaptığı vuruşta, kaleci Zafer topu kornere çeldi.
34. dakikada Saba'nın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Orban'ın ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta, top direğin yanından auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.