Gaziantep FK-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Bu kritik mücadele öncesi taraftarlar; "Gaziantep FK-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. İşte detaylar...