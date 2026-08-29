Gaziantep FK-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Bu kritik mücadele öncesi taraftarlar; "Gaziantep FK-Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularına cevap arıyorlar. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşacak. İşte Gaziantep FK'nın ev sahibi olduğu karşılaşma öncesi kritik bilgiler...
GAZİANTEP FK-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!
GAZİANTEP FK-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Gaziantep FK-Çaykur Rizespor TSİ 21.30'da oynanacak.
GAZİANTEP FK-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK-Çaykur Rizespor maçı beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.